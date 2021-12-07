Сеул, 7 декабря 2021, 11:57 — REGNUM С 12 по 15 декабря глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит с государственным визитом Австралию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе зарубежной поездки лидер Южной Кореи встретится с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, возложит цветы к памятнику австралийским ветеранам Корейской войны и встретится с ветеранами за совместным ужином.

14 декабря Мун Чжэ Ин отправится в Сидней, где встретится с лидером оппозиционной Лейбористской партии Австралии Энтони Албанезе и представителями австралийского бизнеса по вопросу цепочки поставок ключевых сырьевых материалов.

Известно, что президент Южной Кореи посетит Австралию впервые за последние 12 лет.