Ханты-Мансийск, 7 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1787. Об этом 7 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1771 — на 16 человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 7 декабря подтвердили 91 279 случаев заражения коронавирусом, вылечились 84 098 человек.