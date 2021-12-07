Кызыл, 7 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле (25 новых носителей).

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Эрзинского, Пий-Хемского и других районов, а также города Ак-Довурак.

«Из 57 заболевших мужчин — 22, женщин — 35. По возрасту: детей до 17 лет — 25, от 18 до 49 лет — 15, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 8», — отметили в минздраве.

Таким образом, по данным портала «Стопкоронавирус», общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 30 934. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 27 091 человек, в том числе 58 за сутки. Жертвами коронавируса стали 310 жителей.