Омск, , 11:23 — REGNUM Временно исполняющим обязанности ректора Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского стал кандидат технических наук, доцент Сергей Замятин. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в правительстве Омской области.

Студент

Замятина омскому губернатору Александру Буркову представил статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко.

До нового назначения Замятин являлся проректором по программам развития Томского государственного университета систем электроники и радиоэлектроники. Приказ о назначении подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Сразу могу сказать, что Омск тоже студенческий город, как и Томск. У нас 23 высших учебных заведения, которые готовят сегодня специалистов для страны», — отметил Бурков. Омский госуниверситет он назвал «визитной карточкой региона».

Напомним, в конце ноября 2021 года пост и. о. ректора Омского госуниверситета покинул Роман Смелик. Он стал и. о. главы ОмГУ в июне 2019 года, когда закончился срок полномочий ректора Алексея Якуба.

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