Выборы ректора Омского госуниверситета признали несостоявшимися

Омск, , 11:04 — REGNUM В Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского не смогли выбрать нового ректора. За этот пост боролись два кандидата, однако ни один из них не набрал необходимого количества голосов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, конференция по выборам ректора состоялась 19 июня 2019 года. Из 172 делегатов, выдвинутых коллективами структурных подразделений университета, присутствовали 170 человек.

За ректорское кресло боролись заведующий кафедрой государственного и муниципального права, доктор юридических наук, профессор Александр Костюков и заведующий кафедрой управления бизнесом и экономической безопасности, доктор экономических наук, профессор Роман Смелик.

С 28 мая Костюков и Смелик встречались с коллективами вуза, знакомили сотрудников с предвыборными программами, отвечали на вопросы.

Однако по итогам голосования 19 июня ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов (50% + 1 голос, то есть 86 голосов). За Костюкова проголосовал 51 человек, против — 118. Смелик также получил 51 голос «за» и 118 «против». Один бюллетень был признан недействительным.

Выборы ректора признаны несостоявшимися.

Напомним, ректором ОмГУ им. Ф. М. Достоевского с 2014 года является Алексей Якуб. Срок его полномочий на этом посту истекает 29 июля 2019 года. Ранее стало известно, что аттестационная комиссия Минобрнауки России не утвердила Якуба, а также заведующего кафедрой экономики и управления человеческими ресурсами Владимира Половинко в качестве кандидатов на пост ректора.