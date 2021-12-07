Кызыл, 7 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Туве работникам органов власти и государственных учреждений предложили давать дня дня выходных после вакцинации от COVID-19. Соответствующий законопроект был вынесен 7 декабря на обсуждение комитета Верховного хурала республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания.

75.ru Вакцина от коронавируса

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По словам депутата Артура Монгала, в настоящее время власти и специалисты считают вакцинацию единственным методом борьбы с коронавирусом.

«Дни отдыха будут предоставляться на основании письменного заявления работника, причём с сохранением среднего заработка», — отметили в хурале.

Документ предложено рассмотреть на сессии парламента в первом, во втором чтениях и в целом.