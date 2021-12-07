Стокгольм, 7 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. 6 декабря власти Швеции дали согласие на предложение Брюсселя об установлении минимального размера заработной платы (МРОТ) в ЕС, несмотря на то, что правительство, оппозиция, профсоюзы и бизнес-сообщество с самого начала резко критиковали его. Об этом сообщил телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Как заявила министр труда Швеции Ева Нордмарк в интервью журналистам, Швеция согласилась на введение МРОТ в Евросоюзе по двум причинам. Во-первых, окончательного документа еще нет, а во-вторых, странам предстоит провести долгие переговоры.

«Для меня важно то, что мы полноценно участвуем в этих переговорах. Мы видим, что Европейский парламент пошел в неправильном направлении, что может поставить под угрозу шведскую модель формирования заработной платы. Но теперь у нас есть предложение от министров, за которое мы очень упорно боролись и достигли в этом большого успеха», — добавила Нордмарк.

Напомним, что в Швеции заработная плата не регулируется законом. Шведская модель гарантирует, что установление заработной платы происходит в результате коллективных переговоров с участием представителей профсоюзов и работодателей, что является воплощением принципов корпоративизма.