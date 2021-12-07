Ханты-Мансийск, 7 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 7 декабря обнаружено 220 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 215.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 39 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 7 декабря подтвердили 91 279 случаев заражения коронавирусом, вылечились 84 098 человек.