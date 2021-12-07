Киев, 7 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 8655 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что почти в два раза больше по сравнению со вчерашним днем. Об этом 7 декабря сообщает украинский минздрав.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

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«За сутки 6 декабря на Украине зафиксировано 8655 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 716, медработников — 200)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 510 610.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 467 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 88 986.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 082 619 человек вылечились от нового заболевания и был в общей сложности проведен 16 119 721 тест на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 4478 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.