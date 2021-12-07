Глава Чувашии предложил не пускать без масок в общественный транспорт
Чебоксары, 7 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Чувашии могут ужесточить требование к перевозчикам в условиях пандемии коронавируса. Глава республики Олег Николаев, ссылаясь на опыт других регионов, предложил запретить оказывать транспортные услуги пассажирам без масок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 7 декабря, на заседании оперативного штаба.
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В ходе обсуждения руководитель региона обратил особое внимание на рост выявляемых случаев заражения коронавирусом среди работников транспортной отрасли. И подчеркнул, что от пассажиров нужно «более жёстче требовать соблюдения всех мер безопасности».
Напомним, что на фоне резкого спада темпов вакцинации чувашские власти также планируют изучить возможность введения QR-кодов для допуска в крупные продовольственные магазины (супермаркеты).
Как сообщало ИА REGNUM, управление Роспотребнадзора выступило за обязательную вакцинацию от ковида пожилых граждан, студентов, аграриев и работников промышленных предприятий.