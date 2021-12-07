Чебоксары, 7 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Чувашии могут ужесточить требование к перевозчикам в условиях пандемии коронавируса. Глава республики Олег Николаев, ссылаясь на опыт других регионов, предложил запретить оказывать транспортные услуги пассажирам без масок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 7 декабря, на заседании оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт в Чувашии

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В ходе обсуждения руководитель региона обратил особое внимание на рост выявляемых случаев заражения коронавирусом среди работников транспортной отрасли. И подчеркнул, что от пассажиров нужно «более жёстче требовать соблюдения всех мер безопасности».

«В том числе, если необходимо, в указ включить тогда обязательность требования со стороны водителей нахождение в общественном транспорте пассажиров только в масках и запрет начала движения, пока человек не будет в маске. Такая норма во многих регионах действует. И соответственно, давайте мы эту работу организуем и возьмём на контроль», — сказал Олег Николаев.

Напомним, что на фоне резкого спада темпов вакцинации чувашские власти также планируют изучить возможность введения QR-кодов для допуска в крупные продовольственные магазины (супермаркеты).

Как сообщало ИА REGNUM, управление Роспотребнадзора выступило за обязательную вакцинацию от ковида пожилых граждан, студентов, аграриев и работников промышленных предприятий.