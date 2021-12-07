Москва, 7 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Увеличение ключевой ставки Банка России на 1 процентный пункт вполне ожидаемо в декабре 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил директор Научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета при правительстве РФ Олег Луняков.

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«Максимальный предел роста ключевой ставки ЦБ РФ определяется балансом проинфляционных и дезинфляционных факторов. В настоящее время рост фактической и ожидаемой инфляции, формирование дисбаланса между совокупным спросом и предложением стали основанием для ужесточения денежно-кредитной политики, — сказал Луняков. — Поэтому увеличение ключевой ставки на 1 процентный пункт — вполне ожидаемое событие декабря 2021 года. Вместе с тем анализ кривой доходности и средних ставок по ипотечным кредитам показывает, что повышение уровня ключевой ставки до 8,5% близко к предельному значению, на которое пойдет Банк России, если в стране не будут усиливаться проинфляционные риски».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что в России величина ключевой ставки пока остается очень благоприятной.