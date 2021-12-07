Варшава, 7 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. На конец ноября уровень зарегистрированной безработицы в Польше составил 5,4%. Такие данные обнародовала 7 декабря глава министерства семьи и социальной политики республики Марлена Малонг в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Это свидетельствует о том, что по сравнению с октябрем безработица в стране снизилась на 0,1%, а по сравнению с ноябрем прошлого года упала на 0,7%», — заявила министр.

По ее словам, более 270 миллиардов злотых государственной помощи по спасению рабочих мест в связи с пандемией коронавируса привели к стабилизации на рынке труда.

«В ближайшие месяцы роста безработицы. Мы очень рады возникающим новым компаниям», — подчеркнула Малонг.

По информации министерства семьи и социальной политики, в ноябре уровень безработицы колебался от 3,1% в Великопольском воеводстве до 8,5% в Варминско-Мазурском регионе. На учетах в службах занятости было чуть более 900 тысяч человек, то есть на 125 тысяч меньше, чем год назад.