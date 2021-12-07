Москва, 7 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Вторичное жилье в России дорожает из-за нескольких факторов, усиливающих друг друга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что вторичное жилье в РФ в декабре 2021 года выросло в цене на 2%, по сравнению с ноябрем.

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«На сегодняшний день недвижимость — это один из наиболее популярных и относительно доступных средств сбережения, — сказал Цыганов. — Из-за инфляции и не самых высоких ставок по депозитам популярность таких инвестиций растет. Если учесть необходимость долгосрочного и надежного сохранения индивидуальных пенсионных накоплений, то покупка второй недвижимости еще долго будет популярной. Помимо этого, инфляция заставляет граждан задуматься о том, смогут ли они купить квартиру в будущем, и поэтому озаботиться ее приобретением уже сейчас».

Цыганов подчеркнул, что покупка второй квартиры для сдачи в аренду в крупных городах рассматривается как хорошее дополнение к государственной пенсии, позволяющее поддержать привычный уровень потребления.

«Вторичка» становится популярнее на фоне сохранения спроса на жилье и снижения доступности и количества предложений на рынке новостроек, — сказал Цыганов. — Плюс есть фактор окончания года и ожидания годовых премий и бонусов, когда спрос на жилье растет. Поддерживает спрос на жилье в крупных городах миграционный поток из регионов и государств СНГ».

По его словам, хотя рост цен на жилье сдерживается уровнем платежеспособности российского населения и изменениями в кредитной политике, длительные тенденции на рынке недвижимости крупных городов-миллионников говорят о сохранении спроса на квартиры и дома.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы пообещали, что в столице РФ по итогам 2021 года будет введён рекордный объём жилой недвижимости.