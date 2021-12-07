Тверь, 7 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Выставка «Калинин 1941 года: люди, артефакты, информация», посвященная 80-летию освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков, откроется 9 декабря в выставочном зале Тверского краеведческого музея. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. На выставке будут представлены живописные, графические работы, а также скульптура и фотографии, отражающие события тех лет.

Https://tvermuzeum.ru/ В Твери откроют выставку к 80-летию освобождения Калинина

«Калинин стал первым освобожденным областным центром. Это стало сигналом к осмыслению силы духа русских людей, которые защищали свою Родину неизменно стойко, патриотично и самоотверженно. Это пример для молодого поколения, которое должно равняться на тех, кто подарил нам независимость», — отметил ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Посетители выставки также смогут увидеть личные вещи Ивана Степановича Конева — командующего войсками Калининского фронта, в последующем Маршала Советского Союза, Павла Алексеевича Ротмистрова — командира 8-й танковой бригады, участвовавшей в обороне города, в последующем Главного маршала бронетанковых войск, Бориса Николаевича Полевого — на тот момент корреспондента областной газеты «Пролетарская правда», в последующем известного писателя, и других участников боев за Калинин.

Важными экспонатами выставки станут материалы маршала Конева, переданные музею его дочерью Натальей Ивановной Коневой. Впервые будет представлена работа художника Андрея Дроздова из Студии военных художников им. М.Б. Грекова «Маршал Конев. Спасенная из ада», изображающая сцену спасения войсками И.С. Конева работы Рафаэля «Сикстинская мадонна» из Дрезденской картинной галереи в 1945 году.

Также на выставке будут представлены предметы из дореволюционных поступлений Тверского краеведческого музея, пережившие оккупацию города германскими войсками, а также предметы, вывезенные в Германию в 1941 году и возвращенные обратно в 2012-м. Информация представлена рассекреченными документами особых отделов НКВД Калининского фронта, армий, в него входивших, переводами документов соединений вермахта, воевавших в районе Калинина. С материалами посетители смогут ознакомиться с помощью сенсорного киоска.

Автором выставки выступили главный научный сотрудник Тверского государственного объединенного музея, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РФ Светлана Герасимова и главный хранитель ТГОМ Елена Мойкина.

Работать выставка будет до 1 июля 2022 года.