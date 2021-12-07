Лондон, 7 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Во время биржевых торгов цена на газ в Европе снова перевалила за отметку в $1100 за тысячу кубометров. Это 7 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

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Уточняется, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с начала торгов увеличилась до $1104 за тысячу кубометров.

При этом в целом рост цены на газ в Европе по сравнению с закрытием торгов накануне составил 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что считает издевательством решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) разрешить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию.