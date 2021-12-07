Москва, 7 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Знают, как расшифровывается аббревиатура СССР (Союз Советских Социалистических Республик) большинство жителей России (82%). Не смогли расшифровать 19%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Флаг СССР

Среди республик, входящих в состав СССР, участники опроса, прежде всего, назвали Украинскую ССР (65%), Белорусскую ССР (59%) и Узбекскую ССР (49%). Вспомнили Казахскую ССР 48%, Латвийскую и Литовскую ССР — по 45%.

Все 15 союзных республик смогли назвать лишь 6% опрошенных. Не вспомнили ни одной республики 27%. Чаще всего граждане ассоциируют СССР с верой в светлое будущее (21%), положительными эмоциями (13%), детством (11%) и многонациональной страной (10%).

Опрос по телефону проведен 24 ноября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, доля жителей России, выражающих сожаление в связи с прекращением существования СССР, в 2016 году составляла 63%.

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