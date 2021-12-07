Пекин, 7 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Власти Китая сделали США строгое представление и готовятся принять решительные меры в качестве ответа на решение Вашингтона о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом 7 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Iecs США и Китай

По словам официального представителя китайского МИД, такие действия США являются серьезно нарушающими принцип политической нейтральности физкультуры и спорта, который установлен Олимпийской хартией.

«Китай выражает США свое сильное недовольство и решительный протест, уже сделал американской стороне строгое представление и примет решительные контрмеры», — сказал Лицзянь.

Отметим, 6 декабря Соединенные Штаты приняли решение о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады 2022 года, которая пройдет в Пекине.