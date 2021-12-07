Тюмень, , 10:22 — REGNUM Тюменские общественники заявили на председателя региональной областной думы Сергея Корепанова в Следственный комитет России. Они обвиняют спикера парламента в разжигании вражды в обществе, а также в распространении заведомо ложной информации. Обращение опубликовано в группе «Учиться патриотизму» в «Дзене».

Сергей Корепанов Duma72.ru

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В обращении к руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области, генерал-майору юстиции Александру Кублякову они требуют «признать председателя Тюменской областной думы Корепанова С.Е., виновным в совершении противоправных действий и привлечь к уголовной ответственности предусмотренной п. «б» ч.2 ст.282 УК РФ; ст.207.1, ст.207.2 УК РФ."привлечь Сергея Корепанова к уголовной ответственности по ст. 207.1 и ст.207.2 УК РФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Тюменской областной думы 26 ноября поддержали изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Из двух законодательных инициатив Госдумы РФ тюменские парламентарии поддержали законопроект по действию системы QR-кодов, свидетельствующей о вакцинации от коронавируса, с 1 февраля 2022 года в местах массовых скоплений людей, на культурных мероприятиях, объектах общественного питания, розничной торговли за исключением организаций, которые обеспечивают продовольствием и товарами первой необходимости, а также аптек. Что касается, введения QR-кодов на транспорте, что данная поправка тюменскими депутатами не рассматривалась.

Одобрив решение большинства коллег, спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов ударился в рассуждения.

«Для меня человек невакцинированный, наверное, опаснее шахида. Поскольку, если шахид взорвёт на себе взрывчатку, он поразит людей, которые стоят рядом. А если невакцинированный человек будет с тобой рядом при непосредственном контакте, то эту болезнь притащишь домой к детям, родным, близким», — заявил Корепанов.

Общественники акцентируют в своём заявлении внимание, что не только президент России Владимир Путин декларировал добровольный принцип вакцинации от коронавируса, но данная добровольность закреплена и законодательно.

«Граждане, которых Корепанов С.Е. сравнил с террористами, реализуют своё законноё право, закреплённое в ч.1 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в которой, прямо прописано, что граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок (по любым, не только медицинским, основаниям)», — отмечают тюменские общественники в заявлении в СУ СКР по Тюменской области.

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