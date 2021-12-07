София, 7 декабря, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Представители крупнейших болгарских профсоюзных организаций в ультимативном порядке потребовали отставки действующего министра здравоохранения Болгарии Стойчо Кацарова. Об этом 7 декабря сообщает Болгарское национальное радио.

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Согласно официальной информации, накануне сразу несколько структур обвинили министра в срыве образовательного процесса в стране.

«Только 60% учеников средних школ и учащихся ПТУ страны вернулись в классы и мастерские, в то время как минздрав требует обязательного тестирования детей на наличие коронавируса, — говорится в заявлении профсоюза «Образование» при болгарской Конфедерации труда «Подкрепа». — Уровень распространения штаммов среди детей составляет всего 0,035%. Соответственно, регулярное обязательное тестирование школьников является «образовательным геноцидом».

По некоторым данным, соответствующая петиция о лишении С. Кацарова полномочий подана на рассмотрение парламента и президента Болгарии. В минздраве указанное сообщение не комментируют.

Напомним, ранее в Болгарии объявили о возможности возобновления «очного» преподавания в системе средней образования исключительно после прохождения детьми специализированных медицинских тестов. Десятки тысяч учеников отказались от регулярных процедур проверки состояния здоровья и предпочли продолжить обучение в «домашнем режиме». Практика введения жестких карантинных мер привела к увольнению десятков тысяч педагогов по всей Болгарии.