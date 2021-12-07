Улан-Удэ, 7 декабря, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии от COVID-19 в республике умерли 2242 человека.

В ковидных стационарах региона, по данным на 7 декабря, лечатся 1240 пациентов, у 1026 из которых также развилась внебольничная пневмония. 127 тяжёлых больных находятся в реанимации. Амбулаторное лечение на дому проходит еще около 3,3 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1534 коек: занято — 1240, свободно — 294 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,8%», — отметили в оперштабе.