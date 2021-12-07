Челябинск, 7 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Челябинской области 6 декабря выявили 633 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 133 086 случаев заражения. Вылечились 118 066 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 8361 человек. А скончался от ковида ещё 31 гражданин.