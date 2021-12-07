Тбилиси, 7 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Тбилисском метрополитене вечером 6 декабря начнётся фестиваль Tbilisi Metro Fest, в рамках которого на нескольких станциях метро будут установлены работы грузинских и иностранных представителей современного искусства. Об этом сообщает организатор акции, галерея ArtUp — Street Gallery в соцсети Facebook.

Марина Каширская ИА REGNUM Произведения лучших современных мастеров

«Наиболее многолюдное транспортное средство — метро — на несколько дней станет галереей и покажет пассажирам разные выставки и инсталляции», — говорится в сообщении.

Фестиваль будет проходить до 8 декабря на станциях «Площадь Свободы», «Руставели» и «Марджанишвили». На это время в метро выставят работы 15 авторов.

Сообщается, что акция проходит при поддержке мэрии грузинской столицы и «Тбилисской транспортной компании».