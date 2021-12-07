Майкоп, , 09:28 — REGNUM Депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея одобрили использование QR-кодов о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании при посещении мест массового пребывания граждан. На состоявшемся 6 декабря заседании парламента большинство народных избранников проголосовали «за» законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

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Поддержали законопроект о QR-кодах 35 депутатов, против высказался один человек, воздержались два парламентария.

Комментируя одобрение законопроекта депутатами, глава республики Мурат Кумпилов отметил, что введение QR-кодов является необходимой мерой для сохранения здоровья граждан.

«Наша главная задача — сохранить человеческие жизни. Высказаны различные мнения, но вижу, что равнодушных нет. Все мы переживаем за будущее. На лечение этой сложной инфекции направлены огромные финансовые средства. Разумно отнеситесь к своему здоровью!» — заявил глава Адыгеи.

Напомним, законопроект об использовании QR-кодов о вакцинации против коронавируса внесло на рассмотрение в Государственную думу РФ правительство РФ.