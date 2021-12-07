Ижевск, , 09:13 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Аппарат ИВЛ в клинике Москвы Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Скончались женщины в возрасте от 70 до 90 лет и 63-летний мужчина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3290 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в регионе выявили 191 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 200 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 76 483 случаев. Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 8831 житель.