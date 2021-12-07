Баку, 7 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Еревану следует пойти на уступки Баку по вопросу «Зангезурского коридора». Об этом, как передаёт Азербайджанское государственное информационное агентство, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями поселка Гонагкенд.

President.az Ильхам Алиев

Он отметил, что Азербайджан в ходе войны показал, что может добиваться желаемого. Президент призвал руководство Армении согласиться на «конструктивный путь».

«В своё время я говорил, чтобы армянская сторона назвала дату, когда освободит наши земли, и тогда мы готовы остановиться. Сегодня я говорю те же слова. Назовите дату, когда будет открыт Зангезурский коридор, и в этом случае никаких проблем не будет», — сказал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между Алиевым и главами России и Армении Владимиром Путиным и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. В нём армянская сторона обязалась обеспечить безопасность наземного пути Азербайджана с его анклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. По мнению Алиева, это означает, что Баку должен получить на армянской территории «Зангезурский коридор».