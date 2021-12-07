Канберра, 7 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Австралийские олимпийцы рискуют попасть под санкции со стороны Китая, если федеральное правительство Австралии последует за США и объявит дипломатический бойкот Зимних олимпийских игр в Пекине. Об этом в эфире телеканала Nine News заявил старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

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Правительство Австралии еще не объявило, последует ли оно за действиями США, но, как известно, чиновники в правительственных кругах настаивают на аналогичных действиях. Ранее премьер-министр Скотт Моррисон не исключал данной меры в ответ на нарушения прав человека в Китае.

В свою очередь Дэвис отметил, что весьма вероятно, что федеральное правительство Австралии последует примеру США, что может поставить австралийских спортсменов под угрозу китайских санкций.

«Тогда для иностранных спортсменов будут присутствовать очевидные риски. Если бы я был австралийским спортсменом, я бы не поехал», — отметил Дэвис, добавив, что для олимпийцев существует риск преследования и даже арестов.