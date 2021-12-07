Киев, 7 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В настоящее время в Европе ведутся дискуссии по поводу продвижения Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз, и потому Киев может стать членом НАТО в первую очередь через партнёрство с США. Такое мнение 6 декабря высказал экс-глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Павел Климкин

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«Проблема заключается на самом деле абсолютно в другом, и мы должны быть честными, что действительно в Европе, по меньшей мере, ведется дискуссия насчет <…> нашего продвижения в НАТО и ЕС. Это непростая дискуссия», — сказал он.

Также Климкин добавил, что, по его мнению, Вашингтон не будет давать Москве «никаких формальных гарантий нерасширения НАТО», а потому, как считает экс-глава украинского МИД, Украина может продвигаться в вопросе своего вступления в НАТО через партнёрство с США.

«Мы должны прекрасно понимать, что сначала мы, скорее всего, придем к партнерству с США, желательно с гарантиями безопасности, желательно с американскими хотя бы элементами инфраструктуры, с американцами, которые размещены на нашей территории. И это будет мостик в НАТО», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что американской разведке неизвестны намерения России относительно Украины, однако в США должны понимать готовность Москвы пойти на риск в вопросе использования силы.