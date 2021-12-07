Самара, 7 декабря, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Обсерваторы вновь намерены подготовить в Самарской области. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба аэропорта «Платов» Часть пассажиров проведут 14 дней в обсерваторе

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«В связи с появлением нового штамма «Омикрон» на территории некоторых стран Африки и Юго-Восточной Азии Роспотребнадзор предписывает в случае выявления прибывших из неблагополучных стран граждан обеспечить их изоляцию сроком на 14 календарных дней», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сообщили о снижении темпов вакцинации от COVID-19.