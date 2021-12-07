Новосибирск, , 08:42 — REGNUM Уголовное дело по обвинению бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной поступило в суд. Об этом сообщили в Центральном районном суде Новосибирска.

«В Центральный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Риммы Шатовкиной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса РФ», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя областного суда в «превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства». Вину по делу она не признала, но следствием собрана достаточная доказательственная база.

По данным следствия, в июле 2018 года обвиняемая, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала копии документов по уголовному делу в отношении заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области. После чего дала указание направить в правительство региона письмо со сведениями о предстоящем обыске. После чего фигурант по делу попытался избавиться от предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу.

Читайте ранее в этом сюжете: Завершено расследование дела экс-председателя новосибирского облсуда