Джакарта, 7 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился к месту извержения вулкана Семеру, чтобы встретиться с пострадавшими, сообщает CNN Indonesia.

flydime Извержение вулкана. Индонезия

Президент вылетел в пострадавший из-за стихии Лумаджанг в сопровождении небольшой группы.

Джоко Видодо посетит ряд лагерей беженцев и пострадавших в больнице жителей. Президент также хотел осмотреть общественные объекты, пострадавшие в результате стихийного бедствия.

Напомним, извержение вулкана Семеру произошло в Индонезии 4 декабря. В результате стихийного бедствия погибли 27 человек, 2004 жителя были вынуждены покинуть свои дома.