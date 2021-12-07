Казань, 7 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще девять случаев смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 7 декабря 1307 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причины смерти еще пяти мужчин и четырех женщин 1939−1967 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани хозяйке кафе-кондитерской, игнорирующей санитарно-эпидемиологические требования, судом назначены два штрафа по 40 тыс. рублей каждый за обслуживание клиентов без QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.

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