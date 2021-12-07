Улан-Удэ, 7 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 71 389, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 187 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 248 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 64 608 жителей. Число контактных лиц, по данным на 7 декабря, составило 13 617 человек.