Абакан, 7 декабря, 2021, 08:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 152 случая заражения коронавирусом, выздоровели 498 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в региональном правительстве.

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В Абакане за сутки выявлено 67 носителей коронавируса, в Саяногорске и Черногорске — по 21, в Абазе — двое.

С начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 33 322 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в регионе выявили 156 носителей коронавируса.