Чебоксары, 7 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Чувашии рождаемость по итогам десяти месяцев сократилась на 0,2% смертность выросла на 15%. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пустая детская коляска

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По данным ведомства, в январе — октябре текущего года в республике родились 9374 детей. Это на 20 младенцев меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период, рождаемость снизилась на 0,2%.

За десять месяцев в чувашских семьях появились 2990 первенцев, что составляет 31,9% от общего числа новорожденных. 3419 детей (36,5%) стали вторыми по очерёдности рождения, 2192 ребёнка (23,4%) — третьими, 762 младенца (8,1%) — четвёртыми и более.

Умерли в январе — октябре 2021 года 17 118 жителей Чувашии. Смертность по сравнению с прошлогодним соответствующим периодом возросла на 15%, число умерших увеличилось на 2238 человек.

По данным Чувашстата, за указанный период число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза (в январе — октябре 2020 года — в 1,6 раза).