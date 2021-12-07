Москва, 7 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В ходе переговоров по видеосвязи, которые должны пройти 7 декабря, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в числе прочего обсудят работу дипломатических ведомств двух стран. Об этом 7 декабря рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, во время переговоров сторонами будут обсуждаться «двухсторонние отношения как таковые».

«Это и функционирование наших дипломатических ведомств и так далее. Это все пока кажется совсем кризисным», — сказал он.

Кроме того, Песков отметил, главам двух государств также необходимо будет «провести ревизию женевских договоренностей».

«Очень важно понять, где исполнители дорабатывают, где уже диалог необходим и налажен, а где еще предстоит компенсировать отставание», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что телемост между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным начнется 7 декабря в 18:00 по московскому времени.