Томск, 7 декабря, 2021, 07:45 — ИА Регнум. С начала прививочной кампании против коронавирусной инфекции в Томскую область поступило 640 466 доз вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в региональной администрации.

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Уточняется, что в регион за весь период поступило 466 059 доз вакцины «Спутник V», 118 332 дозы «Спутник Лайт», 50 010 доз «ЭпиВакКорона», 6 065 доз «КовиВак».

Напомним, по состоянию на 3 декабря в Томской области полный курс вакцинации против коронавируса прошли 404 652 человека. Коллективный иммунитет в регионе оценивается в 37%.