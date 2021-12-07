Петропавловск-Камчатский, 7 декабря, 2021, 07:41 — ИА Регнум. На Камчатке в Соболевском районе и Алеутском муниципальном округе уровень вакцинации от COVID-19 среди взрослого населения достиг 100%. И по распоряжению губернатора края Владимира Солодова, на этих территориях частично сняты коронавирусные ограничения, об этом глава региона рассказал в программе «Итоги недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В двух районах, которые попали в так называемые «зелёные зоны», разрешили проведение мероприятий в закрытых помещениях с наполняемостью до 70% от проектной вместимости.

Аналогичные снятия ограничений ожидают те районы, в которых будет достигнут 100% уровень вакцинации от COVID-19 взрослого населения.

«Перед нами стоит задача обеспечить вакцинацию населения, и в тех районах, где задача стопроцентно выполняется, конечно же, правильно идти на разумные послабления, которые не создают угрозу для жизни и здоровья наших граждан, но при этом отражают тот факт, что при высоком уровне вакцинации опасность распространения инфекции существенно снижается. Именно поэтому в тех муниципалитетах, где планка достигнута и жители активно участвуют в процессе вакцинации, мы такие решения уже приняли», — подчеркнул Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, учреждения общественного питания Камчатского края с 26 ноября могут принимать посетителей в том числе после 23.00. Все клиенты должны иметь документ, подтверждающий наличие иммунитета к COVID-19 или медотвод от прививки.