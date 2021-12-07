Ульяновск, 7 декабря, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области снижается число выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из оперативных сведений управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, 6 декабря в регионе официально выявлено 326 носителей коронавируса. Это на десять случаев меньше, чем было по итогам 5 декабря.

За последние две недели, с 22 ноября по 5 декабря, суточное число подтверждаемых случаев заражения коронавирусом снизилось с 479 до 336.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 512 094 лабораторных исследования на коронавирус. Под наблюдением остаются 18 628 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Законодательное собрание Ульяновской области большинством голосов поддержало федеральные законопроекты о введении по всей стране QR-кодов в общественных местах и на транспорте.