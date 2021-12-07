Мадрид, 7 декабря, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Второй вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас заявила, что правительство работает над достижением соглашения по трудовой реформе с общественными организациями. Об этом сообщает агентство EFE.

AntonMST29 Йоланда Диас

«Мы работаем над достижением соглашения. Профсоюзы и работодатели, а также правительство Испании работают с полной самоотдачей, чтобы достичь этого соглашения», — сказала Диас после встречи министров занятости, состоявшейся в Брюсселе.

Она также добавила, что правительство продолжит обновление закона о минимальной заработной плате.