Чанчунь, Китай, 7 декабря, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Новый центр разработки технологий компании FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd. был открыт 29 ноября в городе Чанчуне, столице провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным компании, Новый центр разработки (NDC) FAW-Volkswagen площадью более 70 000 квадратных метров призван укрепить инновационный и научно-исследовательский потенциал FAW-Volkswagen и помочь ускорить темпы электрической и цифровой трансформации компании.

Проект NDC с общим объемом инвестиций, превышающим 1 млрд юаней (около $155 млн), состоит из испытательных центров энергопотребления и выбросов транспортных средств, систем вождения, компонентов кузова транспортного средства, аварийной безопасности транспортного средства и интеллектуальной системы освещения, а также цеха для пробного производства и тестирования новых энергетических транспортных средств.

FAW-Volkswagen — это совместное предприятие по производству легковых автомобилей, созданное China FAW Group Co., Ltd. и Volkswagen AG. Основанная в 1991 году, компания имеет пять производственных баз в Китае. Его продажи автомобилей превысили 20 млн единиц с момента создания