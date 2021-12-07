Токио, 7 декабря, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Япония намерена вести с Россией конструктивный диалог по вопросу совместной деятельности на Курилах, заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Мы рассчитываем и впредь продолжать конструктивные консультации с российской стороной по этому вопросу», — заявил он.

При этом решение российских властей ввести на Курильских островах особый налоговый режим вызвало возмущение у главы японского внешнеполитического ведомства. По его мнению, это противоречит договоренностям между Токио и Москвой о совместной экономической деятельности.

Ранее российские власти объявили о намерениях ввести особый налоговый режим на Курильских островах. Предполагается, что компании, ведущие свою экономическую деятельность на Курилах, будут освобождены на некоторое время от уплаты налогов на прибыль, имущество, транспорт и землю.