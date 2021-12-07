Южно-Сахалинск, 7 декабря, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В областной думе Сахалина 7 декабря состоялось заседание комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению, на котором депутаты рассмотрели законопроекты о введении в РФ системы QR-кодов. Перед народными избранниками выступили врачи островного региона, которые призвали их поддержать инициативу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы Сахалина.

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«На сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией очень серьезная. Каждый день, к сожалению, погибают люди — наши родственники, близкие, друзья, знакомые. Огромные средства затрачиваются на их лечение. Убежден, что введение электронных сертификатов повысит меру социальной ответственности каждого, защитит каждого из нас и наших близких. Поэтому я прошу депутатский корпус поддержать это решение», — сказал главный врач Долинской ЦРБ Валерий Шарыкин.

Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог минздрава Сахалина Сергей Овчинников отметил, что врачи устали второй год находиться в состоянии «войны».

"Общество должно помочь и себе, и государству, которое борется с инфекцией, вкладывает деньги, вводит меры безопасности. К сожалению, многие до сих пор не хотят сопротивляться вирусу, который хочет нас убить. Я убежден, что каждый из нас должен принять максимальные меры, чтобы обезопасить и себя, и своих близких, и окружающих людей. Электронный документ — QR-код будет показывать, что я сопротивляюсь ковиду, я безопасен для общества, и я проявляю заботу о людях», — подчеркнул Овчинников.

Выслушав экспертов, депутаты комитета поддержали пакет федеральных законопроектов.

Как сообщало ИА REGNUM, пост в телеграм-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина о внесении в Госдуму правительственных законопроектов о введении в России QR-кодов набрал более 1 миллиона просмотров.