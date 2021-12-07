Чувашия, 5 февраля, 2010, 15:08 — ИА Регнум. По предварительным данным, в 2009 году в Чувашской Республике число родившихся увеличилось на 1.132 человека (на 7,6%) по сравнению с 2008 годом, число умерших уменьшилось на 938 человек (на 5,1%). Число умерших превысило число родившихся на 8,7% (в 2008 году на 23,2%). Показатель рождаемости на 1000 населения составляет 12,6 (в 2008 году - 11,7), показатель смертности на 1000 населения - 14,7 (в 2008 году - 14,4), сообщили ИА REGNUM Новости в Чувашстате.

Естественная убыль населения наблюдалась во всех районах и городах республики, кроме городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Цивильск, Ядрин. Наибольшие величины естественной убыли, в расчете на 1000 населения, сложились в Алатырском (-14,6), Порецком (-12,8), Красночетайском (-11,5) и Шумерлинском (-11,2) районах

Число зарегистрированных в органах ЗАГС браков уменьшилось по сравнению с 2008 годом на 298, или на 3,2%, количество разводов увеличилось на 267, или на 5,6%.