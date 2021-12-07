Москва, 7 декабря, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 регионах России, что на десять больше, чем неделей раньше. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Превышение недельного порога заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается среди подростков и взрослого населения.

При этом по данным мониторинга за иммунизацией от гриппа, на 4 декабря прививку сделали 59,46 млн граждан России, или 40,7% от общей численности населения страны. Вакцинация от гриппа продолжается, прививочные пункты развёрнуты во всех регионах России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении очага гриппа в детском учреждении в Санкт-Петербурге.