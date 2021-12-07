Вашингтон, 7 декабря, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский считают, что конфликт в Донбассе должен быть улажен дипломатическим путем. Стороны согласились с этим в ходе телефонного разговора, сообщила 6 декабря пресс-служба американского Госдепа.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен

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«Они согласились с необходимостью мирного, дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе и полного восстановления суверенитета Украины над ее международно признанными границами, включая Крым», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Блинкен перед встречей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина ещё раз напомнил о готовности американской стороны защищать «украинскую целостность» перед лицом «российской агрессии».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся в формате телемоста 7 декабря. Сохранение территориальной целостности Украины в анонсах Белого дома не было названо в числе ключевых внешнеполитических интересов США.