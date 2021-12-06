Алжир, 7 декабря, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что на продолжение враждебных действий со стороны властей Израиля могут быть приняты ответные меры. Об этом он 6 декабря сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

Махмуд Аббас «Если израильские власти продолжат свою тиранию и враждебность против нашего народа и нашей земли, мы в скором времени прибегнем к нашим собственным средствам и мерам».

По сообщению информационного агентства Algeria Press Service, сложившуюся в настоящее время на палестинских территориях ситуацию Аббас охарактеризовал как «настоящие страдания из-за израильской оккупации», которые значительно усилились за время предыдущей администрации в США. По его мнению, необходимо организовать международную мирную конференцию «в соответствии с нормами международного права», которая поможет «прекратить оккупацию Палестины и её столицы Иерусалима».

Махмуд Аббас «Мы отвергаем присутствие израильской оккупации и апартеида на нашей земле. Мы не приемлем нападений на самобытность Иерусалима, мечетей Аль-Акса, Аль-Харам аль-Ибрахими или церкви Воскресения. Мы не приемлем продолжения операций с убийствами, сносом домов, жестоким обращением с нашими задержанными, конфискацией останков наших мучеников и блокадой сектора Газа».

Аббас особо поблагодарил президента и дипломатию Алжира за «поддержку дела Палестины» на международных форумах и подчеркнул важность «продолжения координации между странами».

Напомним, что президент Палестины 5 декабря прибыл в Алжир с трёхдневным визитом. 6 декабря в столице Алжира состоялась его встреча с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, премьер-министром Айманом Бенабдеррахманом и председателем Совета нации (верхней палаты парламента) Салехом Гуджилом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом заявил, что палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совбеза ООН.