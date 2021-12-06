Буэнос-Айрес, 7 декабря, 2021, 02:28 — ИА Регнум. Ревакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» прошел президент Аргентины Альберто Фернандес. Об этом он написал 6 декабря на своей странице в Twitter.

(сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) Альберто Фернандес делает прививку «Спутником V»

Кроме того, аргентинский лидер призвал не откладывать вторую прививку тех сограждан, которые еще не завершили основной курс вакцинации.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» одобрена для применения в Аргентине.