На Северном флоте от COVID-19 ревакцинировались более 30 тысяч человек
Североморск, Мурманская область, 7 декабря, 2021, 01:45 — ИА Регнум. На Северном флоте (СФ) ВМФ России повторную прививку от новой коронавирусной инфекции получили более 30 тысяч военнослужащих, вакцинация проходит с опережением плана. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, только за последнюю неделю было ревакцинировано более полутора тысяч североморцев. А до 31 декабря на флоте остаётся привить менее семи процентов военнослужащих.
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Отмечается, что специалисты медслужбы СФ считают низкий уровень заболеваемости в их среде наличием сформированного коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») завершили порядка 40% военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа.