Маунтин-Вью, США, , 00:03 — REGNUM Администрация YouTube заявила, что в большинстве случаев, когда дело касается нарушения авторских прав, она встаёт на сторону авторов контента. Об этом 6 декабря сообщает портал Engadget.

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Руководство платформы сообщило, что споры по более, чем 2,2 млн жалоб (60% от общего числа) на нарушения в области авторских прав были разрешены в пользу людей, добавивших видео, и лишь в 1,5 млн случаев администрация видеохостинга решила удовлетворить подобные жалобы. Отчёт компании охватывает период работы сервиса за два года.

YouTube также сообщила, что в период с января по июнь 2021 года более 99% (722 млн) всех претензий по поводу нарушения авторских прав появились в результате работы автоматической системы Content ID. Авторам видео удалось оспорить лишь 0,5% таких «жалоб».

Напомним, в декабре 2019 года YouTube добавила функцию, которая позволяет авторам вырезать из роликов контент, который нарушает чьи-то авторские права. Отметим, что многие пользователи платформы критикуют работу механизмов YouTube, которые блокируют видео. По мнению создателей контента, многие из подобных «жалоб» являются ложными.

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