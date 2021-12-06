Ливерпуль, Великобритания, , 21:37 — REGNUM Завтра, 7 декабря, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца (Сан Сиро)» «Милан» в матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 примет «Ливерпуль». 6 декабря главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп сообщил, что планирует провести полную ротацию состава.

Юрген Клопп Liverpoolfc.com

Вероятнее всего, матч с «Миланом» пропустят Вирджил ван Дейк, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Мохаммед Салах, Садио и Диогу Жота, принимавшие участие в субботнем матче с «Вулверхэмптоном» (0:1).

После пяти туров «Ливерпуль», одержав пять побед и набрав пятнадцать очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице группы B. «Милан» с четырьмя очками расположился двумя позициями ниже.